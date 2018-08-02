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У МАРІУПОЛІ СУДИТИМУТЬ КУХАРІВ

02.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Маріуполі Донецької області судитимуть трьох кухарів, які працювали в їдальні дитячого закладу з підробленими медичними книжками, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

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