СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 01 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.
За минулу добу у ході бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.
Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкино. Поряд із цим, окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету.
За даними розвідки 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранення.
У поточну добу двох наших захисників було поранено.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.
Повідомляє Операція об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.