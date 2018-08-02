СЕЛИДІВСЬКИЙ РАЙОН: РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ

01 серпня о 14:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м.Новогродівка Селидівського району Донецької області по вул. Вуглезбірній. На місце події виїхали рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
По прибуттю на місце пожежі рятувальникам було встановлення що горить сміття на площі 200 м кв.
Пожежу було локалізовано о 15:30, а остаточно ліквідовано о 16:20.
Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
ГУ ДСНС України у Донецькій області