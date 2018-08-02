ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ОЛЕКСАНДРА КУЦЯ ВІДБУЛАСЬ КОЛЕГІЯ ОДА

Сьогодні у Краматорську відбулося засідання колегії облдержадміністрації під керівництвом голови Донецької облдержадміністрації Олександра Куця, який вручив державні та урядові нагороди і перейшов до розгляду питань на порядку денному. Розглядалися актуальні питання щодо організації та проведення земельних торгів земельних ділянок державної власності. Окремим питанням розглянули проект регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2022 роки» та впровадження в Донецькій області Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».
«Реалізація заходів означеної програми в Донецькій області сприятиме запобіганню та зниженню рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно- мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості та підвищення якості життя населення», – наголосив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.
Також начальник головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад доповіла про стан та перспективи фінансування та виплати пенсій у другому півріччі поточного року.