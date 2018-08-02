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ПЕРША ТРУДОВА КНИЖКА

02.08.2018 Новини Комментариев нет
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За ініціативою міського голови Руслана Требушкіна на виконання програми соціального і економічного розвитку м.Покровська  другий рік поспіль міською радою проводилась  робота щодо залучення учнівської та студентської молоді до громадських оплачуваних робіт.

З метою поліпшення матеріального становища, а також забезпечення зайнятості неповнолітніх під час канікул та у вільний від навчання час в цьому році було залучено 21 дитину віком від 14 до 18 років. Працевлаштування носило  тимчасовий характер, строком на 1 місяць та було  офіційним, з урахуванням відпрацьованого часу до трудового стажу.

Тому, 31 липня відбулось урочисте вручення трудових книжок дітям, задіяним у роботах на базі спортивних комплексів Управління сім’ї, молоді та спорту.

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