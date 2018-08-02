ОЛЕКСАНДР КУЦЬ ЗАКЛИКАЄ ЗВЕРТАТИСЬ ДО НЬОГО ЧЕРЕЗ FACEBOOK

Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць створив сторінку у соцмережі Facebook.
У своєму вітальному пості Олександр Куць написав:
«Залишаючись співробітником Служби безпеки України, я відряджений для виконання повноважень голови Донецької обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації. Тому на цій сторінці (і не лише тут!) інформуватиму суспільство про все, що робить ДонОДА, звітуватиму про кожну витрачену державну копійку. Моя робота як керівника області також буде прозорою. Натомість своє особисте життя й надалі оберігатиму від втручання: закон захищає моє право і мій обов’язок не наражати на небезпеку моїх рідних.
Призначаючи мене на цю посаду, Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити дотримання безпеки та здійснити вичерпний перелік заходів для того, щоб наблизити Україну до миру. Діалог із людьми — у тому числі й тими, які живуть на тимчасово окупованій території, — важлива складова цього процесу. Тож сподіваюся, що соціальні мережі дадуть нам додаткові можливості для того, щоб почути один одного, обговорити проблеми й знайти потрібні рішення».