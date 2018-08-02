НА В’ЇЗДІ ДО СМТ. ЦУКУРИНЕ СТАЛАСЯ ДТП. ЗАГИНУВ ВОДІЙ

2 серпня вранці на автодорозі Селидове-Горняк-Миксиміл’янівка легковик зіткнувся з бетонною стелою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув. На місці події працює слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції.
Повідомлення про аварію надійшло до чергової частини Селидівського відділення поліції близько 10.30. Під час огляду місця події було встановлено, що автомобіль ВАЗ 21099 зіткнувся з бетонною стелою при в’їзді до Цукуриного. В результаті лобового зіткнення 41-річний водій легковика загинув на місці.
Наразі на місці пригоді працює слідчо-оперативна група. Встановлюються інші обставини аварії.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області
http://pokrovsk-police.dn.ua/news/view/5459