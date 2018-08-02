ЗА ЗАЯВКАМИ МЕШКАНЦІВ У ПОКРОВСЬКУ МІНЯЮТЬ СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ 02.08.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.2 серпня Покровське УМГ проводило заміну сміттєвих контейнерів по заявці жителя. Як зазначив головний інженер Алік Тумасов, на підприємстві створена спеціальна комісія, яка безпосередньо займається обстеженням сміттєвих стоянок міста. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ