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ЗА ЗАЯВКАМИ МЕШКАНЦІВ У ПОКРОВСЬКУ МІНЯЮТЬ СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ

02.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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2 серпня Покровське УМГ проводило заміну сміттєвих контейнерів по заявці жителя. Як зазначив головний інженер Алік Тумасов, на підприємстві створена спеціальна комісія, яка безпосередньо займається обстеженням сміттєвих стоянок міста.

 

 

 

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