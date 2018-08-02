ГОРОСКОП НА 2 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Початок дня буде підживлювати ентузіазм Овнів, але протягом дня впевненість у правильності обраної тактики або в інших людях може похитнути. Можуть виявитися невеликі неточності в документах, похибки у виборі маршруту.
Телець (21.04 — 21.05)
Від Тельців ситуація вимагає пильності, особливо, в серйозних речах. Варто вчасно прикласти всі сили для усунення загрози або несправності, а також для профілактики подібних проблем. Особливої уваги зараз може вимагати система безпеки, захист володінь, сім’ї, бізнесу, грошових вкладень, стратегічно важливих досягнень, статусу на чужій території.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюкам не варто претендувати на управління ситуацією, відкрито боротися проти переважаючого їх по силам і авторитету суперника. Всі дії краще узгоджувати. У заплутаній історії краще покластися на чужу мудрість і досвід.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам сьогодні належить дотримуватися дисципліни або підкорятися зовнішнім вимогам. Не всі деталі будуть ясними. Може бути мало однієї лише працездатності та старанності. Не виключена нештатна ситуація, що вимагає тонкого підходу. До службової, побутової, технічної, медичної задачі може додатися морально-етичний аспект.
Лев (24.07 — 23.08)
Незважаючи на сприятливий перебіг подій, Левам не завадить провести роботу над помилками. День допомагає позбутися від помилок, зокрема, побачити свої ж помилки. Не варто ухилятися від критики: погляд збоку може виявитися більш тверезим і здоровим, вам можуть вчасно вказати на ключові огріхи .
Діва (24.08 — 23.09)
Для Дів одним із цінних якостей стане здорова самокритика. Якщо у вас немає відповідних інструментів для об’єктивної оцінки ситуації, корисно прислухатися до сторонніх думок, у тому числі, до слів домочадців, старих друзів, перевірених професіоналів. Можливі труднощі з оцінкою юридичної або моральної сторони справи.
Терези (24.09 — 23.10)
Терези сьогодні можуть виявитися в неоднозначній ситуації, з якою успішно впораються. Зірки підказують, що причиною успіху буде не тільки успішність. Позитивну роль може зіграти ваш досвід, авторитет, правильно вибране оточення або освіта.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам доведеться заново знайти баланс в області фінансів або етики. Можливо, вам доведеться в черговий раз проінспектувати бюджет, з урахуванням ймовірних майбутніх реалій. Небезпечні будь-які вкладення та реструктуризації. Корисно уточнити середину між економністю і марнотратством, виключити привабливі, але помилкові шляхи.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям варто пам’ятати, що упередженість заважає об’єктивності, знижує здатність відрізняти реальні достоїнства і вади від уявних. День оголює вади у вашому світогляді, підкреслює неопрацьовані психологічні комплекси, виявляє похибки в професійній підготовці і шкідливі звички.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козероги можуть опинитися в залежності від людей чи обставин, в тому числі, морально-ідеологічній. У відсутність чітких переконань і внутрішньої дисципліни, є небезпека впасти в одну з непродуктивних крайнощів, одягнувши рожеві окуляри, які спотворюють реальність. Можлива неправильна оцінка свого минулого або потенціалу на майбутнє.
Водолій (21.01 — 19.02)
Сьогодні Водолії повністю поглинені своєю головною метою і схильні розглядати її, як місію. Відповідний момент для чергового стратегічного кроку. Зірки радять дивитися більш тверезо і на список досягнень, і на свою власну роль в них. Не варто занижувати роль команди або окремих людей: партнера, друга, наставника.
Риби (20.02 — 20.03)
У ситуаціях цього дня Риби потенційно уразливі, але далеко не беззахисні. Є можливість спертися на покровителя, правильну систему цінностей, власний досвід проб і помилок. Якщо ви в підлеглому положенні, то навіть складний характер вашого начальника не завадить йому оцінити вас як креативного працівника, за умови, що ви дійсно таким є.