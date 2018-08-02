В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОЕЗД НАСМЕРТЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ

Женщина в наушниках переходила железнодорожные пути в запрещенном месте.
В Славянске Донецкой области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
«Несчастный случай произошел из-за того, что в момент пересечения железнодорожного пути в неустановленном месте 32-летняя местная жительница была в наушниках и не слышала звук приближающегося поезда. От полученных травм женщина скончалась в больнице», – рассказали в полиции.
Инцидент произошел на участке пути, на котором не было пассажирского перехода. Машинист товарного состава уверяет, что, увидев на железнодорожном полотне женщину, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но это не помогло избежать столкновения. Вероятно, потерпевшая не слышала сигнал поезда из-за того, что она была в наушниках.
«По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной квалификацией – ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта»», – добавили в полиции.