В ДОБРОПІЛЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИКРИЛИ НАРКОПРИТОН

34-річний чоловік виготовляв у себе вдома наркотичне зілля та запрошував товаришів на «дегустацію». Саме за цим заняттям їх і застала поліція. Усі наркотичні засоби, а також предмети для їх вживання вилучені та направлені на експертизу.
Отримавши інформацію про те, що один з мешканців Добропілля влаштував за місцем мешкання наркотичний осередок, співробітники Добропільського відділення поліції з відповідною ухвалою суду вирушили на вказану адресу. Так, на момент візиту правоохоронців у приміщенні знаходився господар та ще двоє громадян, один з яких раніше був засуджений за майнові злочини.
В ході обшуку в одній з кімнат поліцейські виявили медичні шприци із рідиною бурого кольору, зовні схожою на наркотичну, саморобний пристрій для викурювання наркотичних засобів та знаряддя для приготування наркотиків. Власник оселі від пояснень відмовився.
Вилучені наркотичні речовини та предмети для виготовлення наркотику поліцейські направили на експертизу, а стосовно господаря наркопритону відкрито кримінальне провадження за ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення для цих цілей» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3-х до 5-ти років.
Покровський відділ поліції
Донецької області