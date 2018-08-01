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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 СЕРПНЯ

01.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 30 до н. е. — флот римського полководця Октавіана (майбутній перший римський імператор Октавіан Август) увійшов до Александрії та узяв Єгипет під контроль Римської республіки.
 — покінчив життя самогубством римський державний діяч Марк Антоній
  • 23 — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою.
  • 69 — повстання батавів: у римській провінції Нижня Германія германське плем’я батавів розпочало повстання проти римського правління під проводом Юлія Клавдія Цивіліса.
  • 527 — Юстиніан I став одноосібним правителем Візантійської імперії.
  • 1192 — армія Річарда Левове Серце висадилася в районі Яффи та завдала поразки військам Саладина.
  • 1492 — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов’ях Дніпра, козаки взяли на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників. Не маючи протидії, хан Менґлі I Герая вимушений був вперше жалітися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» з козацької ескадри.
  • 1498 — мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела). Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Isla Santa (Святий Острів) і проголосив власністю Іспанії.
  • 1578 — розпочалася одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправився на вивчення арктичної Канади.
  • 1589 — король Франції Генріх III був смертельно поранений монахом Жаком Клеманом. Наступного дня бездітний Генріх III назвав своїм спадкоємцем на французькому престолі короля Наварри (Генріха IV).
  • 1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.
  • 1780 — Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет.
  • 1793 — у Французькій республіці введено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів.
  • 1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.
  • 1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.
  • 1914 — через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, у Французькій республіці проведено загальну мобілізацію, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб почати наступ на Французьку республіку. Протягом наступних трьох днів Російська імперія, Французька республіка, Бельгія і Велика Британія утворили коаліцію у війні проти Австро-Угорської імперії та Німецької імперії. Почалась Перша світова війна, котра забрала життя 20 мільйонів людей.
  • 1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство «Просвіта».
  • 1941 — на окупованій нацистами території Західної України створено дистрикт «Галичина» з центром у Львові.
  • 1943 — під Делятином нацисти розгромили загін Сидора Ковпака. З бойового донесення командира з’єднання: «Вранці 1 серпня противник кинув на висоту Шевка свою піхоту. Підпустивши її близько 8 і 9 роти 1 СБ впритул розстріляли її. Обхідні маневри супротивника із заходу, північного заходу і півдня теж були безрезультатними. Тоді нацисти обрушили на позиції партизан авіацію. Нальоти тривали безперервно з ранку до повної темряви. Результати цих нальотів були невеликі, але авіація сильно вимотувала особовий склад, виснажений переходами і голодуванням. Всього працювало безперервно 9 бомбардувальників.»
  • 1944 — о 17:00 за Варшавським часом почалося повстання у Варшаві (Варшавське повстання 1944 року).
  • 1953 — швейцарський вчений Огюст Пікар разом із сином Жаком закінчив будівництво батискафа «Трієст», на якому в 1960 році Жак спуститься на дно Маріанської западини на глибину 10 916 м.
  • 1960 — проголошена незалежна Республіка Дагомея (в 1975—1990 — Народна Республіка Бенін), сучасна Республіка Бенін.
  • 1975 — у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий «гуманітарний кошик».
  • 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву «Запоріжжя», піднятий Військово-морський прапор України.
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