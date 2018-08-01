ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 СЕРПНЯ 01.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 30 до н. е. — флот римського полководця Октавіана (майбутній перший римський імператор Октавіан Август) увійшов до Александрії та узяв Єгипет під контроль Римської республіки. — покінчив життя самогубством римський державний діяч Марк Антоній 23 — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою. 69 — повстання батавів: у римській провінції Нижня Германія германське плем’я батавів розпочало повстання проти римського правління під проводом Юлія Клавдія Цивіліса. 527 — Юстиніан I став одноосібним правителем Візантійської імперії. 1192 — армія Річарда Левове Серце висадилася в районі Яффи та завдала поразки військам Саладина. 1492 — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов’ях Дніпра, козаки взяли на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників. Не маючи протидії, хан Менґлі I Герая вимушений був вперше жалітися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» з козацької ескадри. 1498 — мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела). Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Isla Santa (Святий Острів) і проголосив власністю Іспанії. 1578 — розпочалася одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправився на вивчення арктичної Канади. 1589 — король Франції Генріх III був смертельно поранений монахом Жаком Клеманом. Наступного дня бездітний Генріх III назвав своїм спадкоємцем на французькому престолі короля Наварри (Генріха IV). 1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. 1780 — Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет. 1793 — у Французькій республіці введено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів. 1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії. 1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки. 1914 — через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, у Французькій республіці проведено загальну мобілізацію, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб почати наступ на Французьку республіку. Протягом наступних трьох днів Російська імперія, Французька республіка, Бельгія і Велика Британія утворили коаліцію у війні проти Австро-Угорської імперії та Німецької імперії. Почалась Перша світова війна, котра забрала життя 20 мільйонів людей. 1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство «Просвіта». 1941 — на окупованій нацистами території Західної України створено дистрикт «Галичина» з центром у Львові. 1943 — під Делятином нацисти розгромили загін Сидора Ковпака. З бойового донесення командира з’єднання: «Вранці 1 серпня противник кинув на висоту Шевка свою піхоту. Підпустивши її близько 8 і 9 роти 1 СБ впритул розстріляли її. Обхідні маневри супротивника із заходу, північного заходу і півдня теж були безрезультатними. Тоді нацисти обрушили на позиції партизан авіацію. Нальоти тривали безперервно з ранку до повної темряви. Результати цих нальотів були невеликі, але авіація сильно вимотувала особовий склад, виснажений переходами і голодуванням. Всього працювало безперервно 9 бомбардувальників.» 1944 — о 17:00 за Варшавським часом почалося повстання у Варшаві (Варшавське повстання 1944 року). 1953 — швейцарський вчений Огюст Пікар разом із сином Жаком закінчив будівництво батискафа «Трієст», на якому в 1960 році Жак спуститься на дно Маріанської западини на глибину 10 916 м. 1960 — проголошена незалежна Республіка Дагомея (в 1975—1990 — Народна Республіка Бенін), сучасна Республіка Бенін. 1975 — у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий «гуманітарний кошик». 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву «Запоріжжя», піднятий Військово-морський прапор України. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ