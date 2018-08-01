СКІЛЬКИ ВИХІДНИХ ОТРИМАЮТЬ УКРАЇНЦІ В СЕРПНІ

У серпні українці отримають додатковий вихідний 24 серпня на День незалежності.
Всього цього місяці буде 9 вихідних днів. Робочий день 23 серпня, згідно з постановою уряду, вважається передсвятковим і буде скорочений на одну годину.
5 серпня відзначатимуть День Повітряних сил Збройних Сил України. З 2007 року його святкують щорічно у першу неділю серпня. 8 серпня українці відзначатимуть День військ зв’язку Збройних Сил України.
На 23 серпня випадає День прапора України. О 9:00 відбудуться офіційні церемонії підняття державного прапора України у містах та селах держави, за участю діячів науки і культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій.
14, 19 і 29 серпня — дати спасів, які в народі прозвали медовим, яблучним і горіховим. Всі три свята встановлені церквою на честь Ісуса Христа. Вони пов’язують між собою дні Успенського поста, що триває з 14-го по 28-е серпня. 14 серпня в день початку Успенського посту відзначається Перший Спас — Походження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 19 серпня — Другий Спас, який збігається з Преображенням Господнім, 29 серпня — Третій Спас — пам’ять Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа.