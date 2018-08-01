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СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ИНКАССАТОРА

01.08.2018 Новини Комментариев нет
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В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник сотрудников службы инкассации. В этот день, почти 70 лет назад, при Госбанке  открыли подразделение инкассации.

 

Сбором и доставкой наличных денег, включая валюту и ряд других всевозможных ценностей в операционные кассы банка, занимаются сотрудники службы инкассации. Это опасная работа, которая требует от человека максимальной концентрации, умения владеть ситуацией в критические моменты и хорошей физической подготовки.

 

Коллектив телеканала «КАПРИ» присоединяется к поздравлениям в адрес всех работников этой службы и желает им успехов и безопасности на профессиональном поприще, здоровья и благополучия!

 

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