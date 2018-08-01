СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ИНКАССАТОРА

В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник сотрудников службы инкассации. В этот день, почти 70 лет назад, при Госбанке открыли подразделение инкассации.
Сбором и доставкой наличных денег, включая валюту и ряд других всевозможных ценностей в операционные кассы банка, занимаются сотрудники службы инкассации. Это опасная работа, которая требует от человека максимальной концентрации, умения владеть ситуацией в критические моменты и хорошей физической подготовки.
Коллектив телеканала «КАПРИ» присоединяется к поздравлениям в адрес всех работников этой службы и желает им успехов и безопасности на профессиональном поприще, здоровья и благополучия!