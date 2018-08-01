Актуально:

ПРОГРАМА СБУ «НА ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ ВДОМА» ДОПОМОГЛА КОЛИШНЬОМУ БОЙОВИКУ ПОВЕРНУТИСЯ ДО МИРНОГО ЖИТТЯ

01.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

На Донеччині Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» скористався ще один учасник незаконних збройних формувань.

Правоохоронці встановили, що в серпні 2015 року мешканець Одеси, піддавшись російській пропаганді, вступив до одного з підрозділів терористичної організації «ДНР». Перебуваючи у складі бандугруповання, чоловік залучався до охорони місць дислокації бойовиків на території окупованого Донецька, а також здійснював обслуговування засобів технічної розвідки та радіозв’язку.

Розчарувавшись в ідеях «руського миру», одесит перейшов на підконтрольну українській владі територію та звернувся до СБУ із заявою щодо участі у програмі «На тебе чекають вдома».

Співробітники спецслужби встановили, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Після ретельної перевірки суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"