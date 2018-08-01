ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗНИКЛИХ БЕЗ ВІСТІ

Президент України Петро Порошенко підписав закон про врегулювання правового статусу осіб, зниклих без вісті, повідомляє прес-служба глави держави.
Відповідно до закону, в Україні з’явиться Єдиний реєстр осіб, зниклих без вісті. Це електронна база даних, яка містить відомості про зниклих осіб, інформацію про неопізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або померлими.
Крім того, в Україні з’явиться комісія з питань осіб, зниклих при особливих обставинах. Це буде постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. Його завданням буде з’ясування долі і місцезнаходження зниклих без вісті осіб під час збройного конфлікту або військових дій на території України, тих, хто постійно перебував або проживав на цих територіях, а також зниклих без вісті під час масових заворушень всередині держави або в зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного або техногенного характеру.
У законі прописані повноваження такої комісії, порядок її формування, порядок ведення реєстру.Крім того, закріплюється порядок розшуку зниклого без вісті, а також умови, при яких припиняється розшук.
Документ вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікованія.