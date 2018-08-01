НА ДОНЕЧЧИНІ ПРОХОДИТЬ ВІДБІР НА ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ ЗІ STREET WORKOUT

У другій половині липня 2018 року відбіркові тури чемпіонату Донецької області зі Street Workout прийняли Костянтинівка, Покровськ, Дружківка та Краматорськ. Ще в одному місті, Маріуполі, 4 серпня відбудеться п’ятий заключний відбірковий етап, а 12 серпня – обласні змагання за участю кращих.
14 липня за нагороди боролися в Костянтинівці в професійному будівельному ліцеї № 39. До числа призерів у різних дисциплінах увійшли: Олексій Підлубний, Валерій Рябінін, Сергій Іванін («Стрітліфтінг»); Олександр Рожков, Олексій Підлубний, Олександр Петренко («Фрістайл»); Сергій Іванін, Дмитро Сіваков, Максим Скрипниченко («Триборство до 18 років»); Валерій Рябінін, Олексій Підлубний, Олександр Герасименко («Триборство 18+»).
15 липня найсильніших визначили в Покровську. У центрі міста, на алеї по бульвару Андрющенка зібралося чимало глядачів і учасників з Покровська і Покровського району, Мирнограда, Родинського та сусідніх населених пунктів. Змагання пройшли в запеклій і захоплюючій боротьбі. Ось хто піднявся на п’єдестал пошани: Нурлан Нурієв, Роман Жмурко («Стрітліфтінг», до 70 кг); Володимир Короленко, Григорій Сагоян, Дмитро Орєхов («Стрітліфтінг», понад 70 кг); Олексій Брацило, Денис Кравченко, Володимир Короленко («Фрістайл»); Влад Ковальов, Ігор Проноза, Данило Бардус («Триборство»); Нурлан Нурієв, Расім Нурієв, Іван Брідан («Триборство 18+»); Альона Гаврись («Жіночий Воркаут»).
28 липня відбір на чемпіонат області відбувся в Дружківці, на спортивному майданчику загальноосвітньої школи № 6. Найбільше здивували діти у віці 4-13 років, які вразили своїми можливостями і удостоїлися призів: I місце – Олександр Богомаз, II місце – Максим Бойко, III місце – Олексій Підлубний. Також з першої по третю сходинки відповідно у своїх категоріях посіли: «Жіночий Воркаут» – Дар’я Чернова, Маргарита Мосінцева, Анастасія Максимова; «Триборство до 18 років» – Олександр Паращенко, Сергій Іванін, Максим Якименко; «Триборство 18+» – Юліан Бородкін, Олексій Підлубний, Ігор Конопльов. У номінації «Стрітліфтінг» кращими стали: I місце – Олексій Підлубний, Олександр Богомаз, II місце – Іван Чигирьов, Фаган Язиков, III місце – Богдан Асєєв, Микола Бобошко.
29 липня четвертий за рахунком відбірковий етап прийняв Краматорськ. На новому спортивному майданчику в Сквері Машинобудівників змагалося близько 60 спортсменів, а підтримували їх понад 150 глядачів.
Відзначимо, що в номінації «фрістайл» учасники протягом двох хвилин демонстрували вміння виконувати різні силові елементи на брусах, перекладині та інших технічних пристосуваннях. У «триборстві» потрібно було показати кращий результат у підтягуванні на перекладині, вправах на брусах і віджиманні від підлоги. Під час виступу у «стрітліфтінгу» атлети підтягувалися на перекладині і віджималися на брусах з додатковим обтяженням. Учасників змагань нагороджено призами: медалями, грамотами, футболками, значками.
П’ятий відбірковий тур чемпіонату Донецької області зі Street Workout відбудеться 4 серпня в Маріуполі в парку імені Лепорського (початок о 14:00). Кращі спортсмени в кожному з відборів виступлять 12 серпня в Маріуполі (парк «Міський сад», початок о 13:00) у фінальній частині чемпіонату Донецької області зі Street Workout, де змагатимуться за путівки на чемпіонат України. Так, 25 серпня в Києві очікуються більше 150 атлетів, які посперечаються за звання чемпіонів і рекордсменів 2018 року в номінаціях «Стрітліфтінг» і «Workout-рекорди».