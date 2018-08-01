МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАСУДЖЕНО ДО 14 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА ВБИВСТВО ОДНОСЕЛЬЧАНИНА

Суд прийняв до уваги вичерпні доводи публічного обвинувачення, яке підтримувала Красноармійська місцева прокуратура, та визнав двох місцевих мешканців винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
У вересні 2014 року двоє мешканців Покровського району 31 та 52 років зустріли односельчанина, який почав виказувати одному із чоловіків своє незадоволення з приводу того, що останній розпускає плітки про те, що він вчинив крадіжку комбікорму. Згодом між чоловіками на цьому ґрунті сталася сварка, по закінченню якої вони попрямували до місця своєї роботи, де почали розпивати спиртні напої.
Обговорюючи за чаркою оковитої конфлікт, що стався, чоловіки вирішили вбити свого кривдника. Для реалізації ідеї взяли ніж і молоток і відправилися до місця проживання потерпілого. Коли господар будинку вийшов до непроханих гостей на вулицю, зловмисники завдали йому чисельні удари ножем та молотком у життєво важливі органи, від чого останній помер на місці.
Під час судового розгляду обвинувального акту прокурором-обвинувачем провину осіб доведено у повному обсязі, кожен з засуджених отримав покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.
Повідомляє Прес-служба прокуратури Донецької області