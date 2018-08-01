ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

З метою попередження випадків торгівлі людьми, які трапляються внаслідок нелегальної трудової міграції громадян України за кордон, служба зайнятості регулярно проводе профінформаційні семінари.
1 серпня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбувся семінар «Легальна зайнятість» на тему «Торгівля людьми» за участі представника Громадської приймальні м.Покровськ Української Гельсінської спілки з прав людини Богдана Мироненко.
«Кількість громадян України, які потрапляють у ситуації торгівлі людьми, з кожним роком стрімко зростає», — розпочала захід спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Крістіна Насєкіна.
Під час заходу безробітні були проінформовані стосовно високої ймовірності стати жертвами торгівлі людьми у випадку не офіційного працевлаштування за межами України та про мінімізацію таких ризиків шляхом користування послугами лише тих суб’єктів підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію Мінсоцполітики.
По закінченню заходу були надані контакти горячої лінії, на які можна звернутися за допомогою до спеціалістів при наявності фактів домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: +380800500335 та веб-портал la-strada.org.ua.