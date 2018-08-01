ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ В РАДЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Народные депутаты Украины хотят, чтобы у журналистов изымали фото и видео, сделанные без их согласия.
Члены регламентного комитета парламента полагают, что если депутат не дал согласия на то, чтобы его снимали в Верховной Раде, такое фото и видео нужно изымать. Об этом идет речь в информации комитета за подписью первого замглавы комитета Павла Пинзеника.
В письме, адресованном главе комитета по вопросам свободы слова Виктории Сюмар, сказано, что, по мнению комитета, фото- и видеосъемка в Верховной Раде аккредитованными журналистами должна быть открытой.
«Съемка, которая проводится открыто, не должна быть тайной для того, кого снимают. Допускается съемка лица без его согласия, открыто, в публичных местах, пока тот, кого снимают, на фото-, кино-, теле- или видеопленку, не выступает против этого. Если тот, кого снимают, против – съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты», — сказано в письме.
Скрин письма выложила на своей странице в Facebook первый замглавы комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.