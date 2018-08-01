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ГОРОСКОП НА 1 СЕРПНЯ

01.08.2018 Гороскоп Комментариев нет
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Овен (21.03 — 20.04)

Один з найсуперчливіших днів. На початку місяця різкі перепади настрою — від похмурої туги до нестриманих веселощів — стануть для багатьох Овнів звичайним явищем. Варто обрубувати фальшиві зв’язки, гнати геть настирливі думки, проводити очищення організму.

Телець (21.04 — 21.05)

День символізує спільність, солідарність, товариство. Навіть самі дріб’язкові знайомства можуть помножити число ваших шанувальників, тож у важкі моменти вам завжди буде на кого спертися. Будьте щирі і чесні у своїх думках і справах.

Близнюки (22.05 — 21.06)

День символізує зміни, перестановки, зміну місця проживання. На службі ймовірні кадрові перестановки, у зв’язку з чим вам можуть запропонувати підвищення. Новина начебто хороша, однак ви можете потрапити в дуже незручне становище. Якщо цю посаду раніше обіймав ваш колега і добрий приятель, то, відповівши згодою, ви ризикуєте втратити друга.

Рак (22.06 — 23.07)

Цей день може виявитися напрочуд важким. Раки можуть перебувати в центрі подій. Вони не пропустять жодного заходу. Якщо треба щось зробити або вирішити, то не відкладайте це на завтра і тим більше не сидіть склавши руки.

Лев (24.07 — 23.08)

Сьогодні ви зможете знову помірятися силами з долею і переграти ситуацію на свою користь, однак не виключені великі проколи з власної необачності. Важливе попередження: щоб кар’єра йшла в гору, краще  не жартувати з керівництвом. Зберігайте також добрі відносини з колегами.

Діва (24.08 — 23.09)

Це сприятливий період для реалізації якоїсь давньої мрії. Навколишні підтримають вас порадою чи ділом. До того ж ви не будете обмежені в засобах, вам вдасться без особливих зусиль заробити велику суму. Проявіть всі свої творчі здібності.

Терези (24.09 — 23.10)

Цей день обіцяє багаті можливостей для розвитку самих різних, у тому числі вельми сміливих, напрямів в бізнесі. Він вимагає підвищеної пильності навіть від досвідчених майстрів своєї справи. Своєчасно розібратися в прихованих і явних проблемах вдасться далеко не всім.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

День символізує непорозуміння, розлад. Доля збирається поставити вам підніжку. Головне — заздалегідь зрозуміти, що в даній ситуації може стати вашою страховкою. Налагоджуйте відносини в колективі. Забудьте минулі образи і згадайте почуття, які колись зв’язали ваші долі.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Ви можете опинитися перед необхідністю бездоганного зовнішнього вигляду. Стрільці будуть готові на все, щоб якомога швидше привести себе до ладу. Може знадобитися допомога фахівця-дієтолога. Вам час звернути увагу на свою зовнішність і харчування.

Козеріг (22.12 — 20.01)

Сьогодні зірки протегують ваші контакти і спілкування. Ви, як завжди, прекрасні і, де б ви не з’явилися, на вас звертають увагу представники протилежної статі.  Головне — не розслаблятися, коли вам здасться, що до бажаної мети рукою подати. Допомагайте своїй фортуні усіма можливими способами.

Водолій (21.01 — 19.02)

Енергетично важкий день. Багато хто з Водоліїв відчують, що сили закінчуються, а знизити обороти не виходить. Починаючи цей місяць, ви зобов’язані подбати про своє здоров’я: сісти на дієту, зайнятися оздоровчими практиками, фітнесом. Добре б зараз завести домашнього улюбленця, який допоможе впоратися з напругою і навчить вас переключати увагу на інших.

Риби (20.02 — 20.03)

Цей день важко назвати часом поворотних подій і яскравих вражень. Для Риб тільки починається насичений період, повний глибоких переживань та сильних емоцій. Можливо, він стане періодом переоцінки цінностей. Варто приготуватися до перебудови всього свого світовідчуття.

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