ВЛАДА ДАЛА СТАРТ ЗАКОНУ ПРО СТЕЖЕННЯ ЗА ГРОШИМА УКРАЇНЦІВ

Міністерство фінансів готує закон, який встановить тотальний контроль за грошовими переказами українців.
Йдеться про новий законопроект, згідно з яким, хоча і підвищився поріг максимальної суми переказів (до 300 000), але контроль за ними значно посилиться.
Таким чином, всі оператори ринку (банки, фінансові компанії, оператори поштового зв’язку, платіжні системи) будуть вимагати інформацію про відправника та отримувача коштів. Операції до 30 тис. Гривень потрібно супроводжувати ПІБ і унікальним ідентифікатором операції відправника і одержувача.
Для операцій понад 30 тис. Гривень до цієї інформації також слід додати дані про місце проживання, серію і номер паспорта або ідентифікаційний код.
Тобто, наприклад, для поповнення рахунку мобільного телефону на 5 гривень в терміналі самообслуговування клієнту потрібно буде вводити своє ім’я.
Крім того, законопроект передбачає створення єдиного реєстру національних публічних осіб, до якого матимуть доступ усі банкіри. Цей реєстр має створити Національне антикорупційне бюро на основі декларацій самих чиновників.
При цьому операторів ринку зобов’яжуть весь час моніторити всі транзакції. У тому числі і для заборони проведення операції, наприклад, коли людина відмовляється вводити інформацію про себе.
У разі прийняття закону він набуде чинності на наступний же день після публікації.