У БІЛОЗЕРСЬКУ «НАЛЯКАНА» ДРУЖИНА ВДАРИЛА НОЖЕМ ЧОЛОВІКА

Як пояснила 35-річна жінка – вона злякалась різкого руху свого чоловіка, через що вхопила ніж і нанесла ним удар по «нападнику». Відносно даного вчинку жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події.
Вчора до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про госпіталізацію ними 32-річного мешканця м. Білозерського із ножовим пораненням.
Під час перевірки було встановлено, що дане поранення потерпілому спричинила його дружина. Як пояснила правоохоронцям жінка, коли вона знаходилась в кухні, до неї з заду підійшов чоловік і необережно схопив за шию. Такі дії налякали дружину і схопивши зі столу ніж, вона вдарила ним «нападника».
Слід зауважити, що раніше ця жінка вже притягалась до відповідальності за аналогічний злочин.
Наразі правоохоронці вилучили ніж у якості речових доказів.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області