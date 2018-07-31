НА ДОНЕЧЧИНІ ТРИВАЄ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ РАННІХ ЗЕРНОВИХ

У поточному році у всіх категоріях господарств області ранні зернові та зернобобові культури передбачається зібрати на площі 488,8 тис. га. Для проведення збиральних робіт передбачається залучити 1,8 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів, при цьому сезонне навантаження на 1 зернозбиральний комбайн (з урахуванням залучених) складе 264 га.
За оперативними даними, станом на 30.07.2018, ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 404,1 тис. га (82,7% до прогнозу), валовий збір у початково-оприбуткованій вазі складає 973,9 тис. тонн при урожайності 24,1 ц/га, в тому числі:
озиму пшеницю зібрано на площі 291,9 тис. га (87,4% до прогнозу), валовий збір складає 789,0 тис. тонн при урожайності 27,0 ц/га;
озиме жито – 2,04 тис. га (74,5%), валовий збір – 3,9 тис. тонн при урожайності 19,1 ц/га;
озимий ячмінь – 6,52 тис. га (98,6%), валовий збір – 16,12 тис. тонн при урожайності 24,7 ц/га;
ярий ячмінь – 78,7 тис. га (67,9%), валовий збір – 136,8 тис. тонн при урожайності 17,4 ц/га;
горох – 21,8тис. га (91,7%), валовий збір – 23,03 тис. тонн при урожайності 10,6 ц/га.
Крім того, озимий ріпак на зерно зібрано на площі 15,14 тис. га (90,3%), намолочено 29,74 тис. тонн, урожайність складає 19,6 ц/га.