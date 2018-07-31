НА ДОНЕЧЧИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЯВИЛИ ПОРУШЕННЯ В КОЖНОМУ ДЕСЯТОМУ АВТОБУСІ

За тиждень співробітники поліції перевірили понад 700 автобусів та маршрутних таксі. За порушення норм пасажирських перевезень складено 77 адміністративних матеріалів.
З 23 липня на території держави поводиться комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ДТП і травматизму на дорогах, забезпечення безпеки дорожнього руху.
На сьогодні в Донецькій області перевірено 737 одиниць транспорту, який здійснює перевезення пасажирів. В результаті виявлено 77 порушень законодавства, порушники притягнуті до адміністративної відповідальності.
На маршрутах виявлено 3 технічно несправних автобуси. Серед інших правопорушень перевізників – керування транспортом без необхідних документів, порушення правил надання послуг з перевезення пасажирів, порушення ПДД.
Варто відзначити, що завдяки превентивним заходам за період спецоперації не зафіксовано жодного факту керування пасажирським транспортом в стані сп’яніння.
Нагадаємо, в рамках операції «Перевізник» на дорогах працюють наряди співробітників підрозділів Головного управління Нацполіції в Донецькій області, Управління патрульної поліції регіону, Укртрансбезпеки, Державної служби України з питань праці, Головного управління ДСНС в Донецькій області.