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НА ДОНЕЧЧИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЯВИЛИ ПОРУШЕННЯ В КОЖНОМУ ДЕСЯТОМУ АВТОБУСІ

31.07.2018 Новини Комментариев нет
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За тиждень співробітники поліції перевірили понад 700 автобусів та маршрутних таксі. За порушення норм пасажирських перевезень складено 77 адміністративних матеріалів.

З 23 липня на території держави поводиться комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ДТП і травматизму на дорогах, забезпечення безпеки дорожнього руху.

На сьогодні в Донецькій області перевірено 737 одиниць транспорту, який здійснює перевезення пасажирів. В результаті виявлено 77 порушень законодавства, порушники притягнуті до адміністративної відповідальності.

На маршрутах виявлено 3 технічно несправних автобуси. Серед інших правопорушень перевізників – керування транспортом без необхідних документів, порушення правил надання послуг з перевезення пасажирів, порушення ПДД.

Варто відзначити, що завдяки превентивним заходам за період спецоперації не зафіксовано жодного факту керування пасажирським транспортом в стані сп’яніння.

Нагадаємо, в рамках операції «Перевізник» на дорогах працюють наряди співробітників підрозділів Головного управління Нацполіції в Донецькій області, Управління патрульної поліції регіону, Укртрансбезпеки, Державної служби України з питань праці, Головного управління ДСНС в Донецькій області.

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