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КАНАДА ВВЕЛА ЗБІР БІОМЕТРІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

31.07.2018 Новини Комментариев нет
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З 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх отримувачів  віз з українським громадянством.

 

Про це нагадали в міністерстві імміграції Канади.

 

Біометричні дані (відбитки пальців і електронна фотографія) відтепер будуть вимагатися в прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді.

 

При цьому біометріка буде збиратися у кожного лише раз в 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

 

Ці зміни тягнуть за собою подорожчання на третину канадських віз, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза в Канаду, яка раніше з урахуванням всіх комісій обходилася заявнику в суму близько 140 канадських доларів, відтепер коштуватиме близько 190 дол.

 

У міністерстві відзначили, що нові вимоги поступово будуть поширені на громадян всіх держав, у яких немає безвізового режиму поїздок з Канадою. Очікується, що до кінця 2018 року нові правила почнуть діяти по всьому світу.

 

 

 

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