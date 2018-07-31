КАНАДА ВВЕЛА ЗБІР БІОМЕТРІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

З 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх отримувачів віз з українським громадянством.
Про це нагадали в міністерстві імміграції Канади.
Біометричні дані (відбитки пальців і електронна фотографія) відтепер будуть вимагатися в прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді.
При цьому біометріка буде збиратися у кожного лише раз в 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.
Ці зміни тягнуть за собою подорожчання на третину канадських віз, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза в Канаду, яка раніше з урахуванням всіх комісій обходилася заявнику в суму близько 140 канадських доларів, відтепер коштуватиме близько 190 дол.
У міністерстві відзначили, що нові вимоги поступово будуть поширені на громадян всіх держав, у яких немає безвізового режиму поїздок з Канадою. Очікується, що до кінця 2018 року нові правила почнуть діяти по всьому світу.