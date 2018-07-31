ДЕВЯТЬ ФАКТОВ О ПОЛЬЗЕ АРБУЗА

Арбуз — вкусный и освежающий плод, который, к тому же, прекрасно помогает укрепить здоровье
9 фактов о пользе арбузов, которые заставят вас еще больше полюбить эти ягоды.
Предупреждает обезвоживание
Питьевая вода — важный способ сохранить ваше тело гидратированным. При этом арбуз состоит из воды на 92%, потому перекус им позволит вам не только насытиться, но и восполнить запас воды в организме.
Природный мультивитамин
Арбузы относятся к самым низкокалорийным продуктам – всего 46 калорий на 150 граммов. Потому не бойтесь витаминизироваться арбузами, даже если вы придерживаетесь строжайшей диеты.
Так, в той же порции арбуза содержится 21% суточной нормы витамина С, 18% — витамина А, 3% витаминов В1, В5 и В6, а также 5% от суточной нормы калия и 4% магния.
Помимо вышеперечисленного, в ягоде содержится множество каротиноидов, включая бета-каротин и ликопин, и важная аминокислота цитруллин.
Предотвращают рак
Исследователи изучили ликопин и кукурбитацин в арбузе в аспекте их противораковых эффектов. Результаты показали, что оба вещества способны предотвращать рак, а также препятствуют развитию опухолей.
Укрепляет сердце
Несколько питательных веществ в арбузе имеют особые преимущества для здоровья сердца. Исследования показывают, что тот же ликопин может помочь снизить уровень холестерина и артериального давления, уменьшить жесткость сосудов и увеличить их проходимость.
Арбуз, как уже говорилось, содержит цитруллин, который может увеличить уровни оксида азота в организме, что помогает расширять кровеносные сосуды.
Уменьшает воспаления и снижает кислотность
Воспаление является ключевым фактором многих хронических заболеваний. При этом арбуз может помочь снизить воспаление и окислительные процессы, поскольку он богат противовоспалительными антиоксидантами ликопином и витамином С.
Защищает глаза
И снова о ликопине. Это вещество обнаружили в нескольких частях глаза, где оно выполняет функцию защиты от окислительного повреждения и воспалений. Ликопин, содержащийся в арбузе, восполняет запас данного вещества в организме, потому может помочь предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна (может вызвать слепоту у пожилых людей).
Избавляет от крепатуры
Перетренировались? Тогда вам точно нужен арбуз. Аминокислота цитруллин в арбузе помогает уменьшить мышечную болезненность, а усваивается она легко и быстро благодаря арбузному соку.
Улучшает состояние кожи и волос
Содержащиеся в арбузах витамины А и С важны для здоровья кожи и волос . Витамин C помогает телу вырабатывать коллаген, белок, который поддерживает кожу эластичной, а волосы — крепкими.
Витамин А способствует росту и восстановлению клеток кожи. Без достаточного количества витамина А кожа шелушится и выглядит безжизненной.
Нормализует пищеварение
Арбуз содержит много воды и небольшое количество клетчатки — оба они важны для здорового пищеварения. Потому этот коктейль способствует правильной моторике кишечника и его полноценному очищению.