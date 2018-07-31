ГОРОСКОП НА 31 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам зірки радять зробити паузу в активній діяльності, так як цей день не розташовує до енергійної роботи. Краще відкласти до завтра принципово нові завдання і заняття, що потребують мобільності, підприємливості, швидкої реакції.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельці можуть розраховувати на гармонізацію навколишнього середовища, в тому числі, атмосфери в сім’ї. У той же час, поліпшення відносин не гарантує стовідсоткового захисту від розбіжності: якщо буде зачеплений те чи інше болюче питання, може знову з’явитися привід для гострих протиріч, що ставить під загрозу благополуччя.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюків може відвідати зневіра. До поточних справ додасться необхідність пристосуватися до нових реалій, наприклад, фінансових. Може зникнути ряд приємних привілеїв, якими ви користувались. Можливо, доведеться відмовитися від частини примх, або знайти для їх задоволення інші джерела.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні Раки отримають знак, що свідчить про хороші зміни, чи відчують їх наближення, завдяки загостреній інтуїції. Краще не змушувати себе щось робити, якщо немає бажання. Не варто відмовляти собі в можливості помріяти про щось приємне, наприклад, про любов.
Лев (24.07 — 23.08)
Левам варто ініціативи перенести на інший день. Сьогодні корисно побути вдома або в обстановці, що сприяє емоційній розкутості. У спокійному настрої вам буде легше вловити нюанси ситуації. Можуть зникнути деякі додаткові можливості, якими ви звикли користуватися. Можливо, пропаде із зони доступу приємна вам людина.
Діва (24.08 — 23.09)
День обіцяє Дівам приємні новини, може зробити більш гармонійним світовідчуття. Намітиться поліпшення психологічної атмосфери в сім’ї або близькому по духу колективі. Варто звернути увагу на своє оточення: не виключено, що в ньому з’явиться хтось, кому ви особливо симпатизуєте.
Терези (24.09 — 23.10)
Протягом дня більшість Терезів відчує позитивні зміни в обстановці . Незважаючи на завантаженість роботою або інші інтенсивні клопоти, у життя з’явиться щось приємне. Вашу свідомість можуть відвідати смутні, але близькі до правди картини успішного майбутнього. Можливі вдалі ідеї щодо знайомства або діалогу.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Сьогодні чуття підкаже Скорпіонам, що їх надії мають шанс збутися. День дозволяє зробити паузу після ривка, впоратися з втомою або розчаруванням, а також подолати жаль, якщо ви не скористалися наданою вам можливістю. Можна і потрібно довіряти своїм відчуттям.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям краще не форсувати події і відмовитися від ідеї керувати обставинами. Емоційний фон дня може бути нестабільним, у зв’язку з зовнішніми тенденціями або внутрішніми відчуттями. Це вдалий момент для перебування у вузькому колі людей, яким ви довіряєте.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козероги можуть влаштувати собі день відпочинку. Спокій і свобода можуть стати необхідністю, якщо ви пережили складний період, пов’язаний з фізичними перевантаженнями або емоційним стресом. Невміння або неможливість розслабитися завадять вам побачити позитивні тенденції, в тому числі, хороші зміни в чужій поведінці.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії сьогодні підвищено емоційні, що може позначитися на працездатності і прийнятті рішень. Якщо ви вразливі, ранимі, внутрішньо залежні від оточення, можлива необ’єктивність, слабохарактерність. Успіх загальної справи може постраждати від вашої чи чужий упередженості.
Риби (20.02 — 20.03)
У Риб можлива зміна настрою або локальних цілей. Можливо, ви вирішите приділяти більше часу родині, або справі, яке сприймаєте глибоко особисто. Якщо ви керівник, ситуація вимагає більш делікатних методів управління, турботи про підлеглих. Амбіційність доведеться надати м’яку привабливу форму.