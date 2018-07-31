ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ УТВЕРДИЛ ШТАТ СУДЕЙ В АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ

Во вторник, 31 июля, Высший совет правосудия согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде — 39 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По полученным данным, из 39 судей 12 будут занимать должности судей Апелляционной палаты этого суда.
В свою очередь член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич отметил, что 21 июня Верховная Рада Украины приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, который вступил в силу 28 июня 2018 года.
«Согласно части первой статьи 5 Закона Украины “О Высшем антикоррупционный суде” количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется согласно ЗУ “О судоустройстве и статусе судей” в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельной установкой, в пределах численности судей соответствующего ведомства, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Высший совет правосудия освободил от должностей семерых судей в связи с подачей ими заявлений об отставке и одного судью по собственному желанию.