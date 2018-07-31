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ВИНЕСЕНО ВИРОК ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ ВБИВ БРАТА СВОЄЇ ДІВЧИНИ

31.07.2018 Новини Комментариев нет
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За якісного процесуального керівництва та публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Краматорська місцева прокуратура, винесено обвинувальний вирок чоловіку, який скоїв умисне вбивство та впродовж двох тижнів переховувався від слідства.

 

Нагадаємо, 22 липня 2017 року 36-річний мешканець м. Краматорська прийшов у гості до родичів своєї дівчини та під час застілля влаштував сварку з її братом. Під час з’ясування стосунків гість схопився за ножа та тричі умисно вдарив ним у шию опоненту, після чого з місця злочину втік.

 

Від отриманих тяжких колото-різаних поранень потерпілий загинув на місці, а втікачу було заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та оголошено у розшук.

 

У серпні розшукуваний звернувся до прокуратури, зізнався у скоєнні вказаного злочину та підписав явку з повинною.

 

Суд врахував повноту та обґрунтованість доказів провини чоловіка, наданих обвинуваченням, та засудив його до 11 років позбавлення волі.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

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