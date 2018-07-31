ВИНЕСЕНО ВИРОК ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ ВБИВ БРАТА СВОЄЇ ДІВЧИНИ

За якісного процесуального керівництва та публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Краматорська місцева прокуратура, винесено обвинувальний вирок чоловіку, який скоїв умисне вбивство та впродовж двох тижнів переховувався від слідства.
Нагадаємо, 22 липня 2017 року 36-річний мешканець м. Краматорська прийшов у гості до родичів своєї дівчини та під час застілля влаштував сварку з її братом. Під час з’ясування стосунків гість схопився за ножа та тричі умисно вдарив ним у шию опоненту, після чого з місця злочину втік.
Від отриманих тяжких колото-різаних поранень потерпілий загинув на місці, а втікачу було заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та оголошено у розшук.
У серпні розшукуваний звернувся до прокуратури, зізнався у скоєнні вказаного злочину та підписав явку з повинною.
Суд врахував повноту та обґрунтованість доказів провини чоловіка, наданих обвинуваченням, та засудив його до 11 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області