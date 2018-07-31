ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 ЛИПНЯ 31.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 30 до н.е. — битва при Александрії: Марк Антоній наніс поразку військам Октавіана, але пізніше більшість його війська дезертирувала, внаслідок чого Антоній покінчив життя самогубством. 781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 904 — араби захоплюють Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії. 1009 — Сергій IV стає сто сорок третим римським папою після зречення папи Іоанна XVIII — за підтримки фактичного правителя Папської держави та військового аристократа Іоанна Кресченція III. 1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія зазнала поразки від англійців на березі річкі Йонна. 1431 — битвою на переправі під Луцьком почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла 1451 — Жак Кер був заарештований за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного. 1498 — експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад. 1514 — московський цар Василь III урочисто в’їжджає до Смоленську, що здався. 1547 — шотландські роялісти захоплюють і відправляють на французькі галери лідера лютеранської реформації в Шотландії Джона Нокса. 1605 — архієпископ рязанський грек Ігнатій вінчає на московське царство Лжедмитрія I. 1667 — укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну (1665—1667). За Королівством Англія закріплюються голландські колонії в Північній Америці. 1695 — Запорожці Михайла Самойленка разом з московськими військами взяли штурмом Кизи-Кермен, а слідом і Тавань. 1751 — пожежа в Стокгольмі знищує 1,000 будинків. 1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету 1919 — Київ було зайнято Добровольчою армією Денікіна. 1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою. 1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України. 1925 — «Червона п’ятниця» (перемога страйкуючих британських шахтарів). 1938 — почалася радянсько-японська битва на озері Хасан. 1941 — Львів. Костя Паньківського обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради. 1971 — Вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle; 1975 — У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини. 1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ