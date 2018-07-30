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СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

30.07.2018 Новини Комментариев нет
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Упродовж минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки двох окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Повідомляє Операція об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

 

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