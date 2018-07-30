ПРОКУРАТУРА ДОМОГЛАСЬ СУВОРОГО ПОКАРАННЯ ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ ПЕРЕВОЗИВ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ БОЄПРИПАСИ

Завдяки принциповій позиції прокуратури Донеччини Апеляційним судом Донецької області призначено більш суворе покарання чоловіку, засудженому за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
У суді доведено, що у червні 2017 року мешканець м. Білицьке придбав у невстановлених військовослужбовців мішок з боєприпасами, а саме – з 209 патронами, 2 запалами до гранат Ф-1, 2 корпусами гранати Ф-1, 1 корпусом гранати РГД-5 та речовиною у заводській упаковці з написом «тротилова шашка» вагою 400 г.
Отриманий таким чином вибухонебезпечний арсенал чоловік перевіз на власному автомобілі додому, де зберігав у сараї, а коли через три місяці вирішив перенести його до гаражу, був затриманий правоохоронцями.
У грудні 2017 року Добропільський міськрайонний суд визнав правопорушника винним у вказаному злочині та засудив до 1 року виправних робіт з відбуванням за місцем роботи та відрахуванням у дохід держави 15 відсотків заробітку.
Прокуратура визнала такий вирок занадто м’яким та подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, яким засудженому обрано покарання у вигляді 2 років виправних робіт з відбуванням за місцем роботи та відрахуванням у дохід держави 15 відсотків заробітку. Придатні до використання боєприпаси конфісковано у дохід держави для подальшої передачі Міністерству оборони України та військовослужбовцям, задіяним у проведенні Операції Об’єднаних Сил.
Прес-служба прокуратури Донецької області