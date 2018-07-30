НА ДЕПУТАТА НАКЛАДЕНО ШТРАФ ЗА СКОЄНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Депутата Шахівської об’єднаної територіальної громади визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) КУпАП.
Добропільським відділом Костянтинівської місцевої прокуратури забезпечено судовий розгляд матеріалів про несвоєчасне подання депутатом без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Будучи суб’єктом відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, чоловік електронну декларацію за 2016 рік подав з порушенням встановлених строків декларування.
Згідно із постановою Добропільського міськрайонного суду, покаранням за скоєне адміністративне правопорушення стало накладення штрафу на користь держави у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.
Прес-служба прокуратури Донецької області