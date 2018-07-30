ЗАСУДЖЕНО УЧАСНИКІВ МАСОВОЇ БІЙКИ В ОДНОМУ З ПАРКІВ ПОКРОВСЬКА

У червні 2014 року 42-річний мешканець Покровська, перебуваючи у в одному із міських парків стані алкогольного сп’яніння, проходив повз незнайому пару молодих людей та втрутився у їх розмову. На прохання не втручатися у діалог, зловмисник безпричинно наніс декілька ударів руками чоловіку в область голови, від чого останній впав на асфальт та знепритомнів, але це не зупинило п’яного чоловіка та він продовжив побиття вже ногами.
Згодом хуліган подзвонив своєму неповнолітньому синові, який разом із товаришем підійшли до нього та теж стали бити незнайомця. Жінка, яка знаходилася поруч із потерпілим, від одного з нападників отримала удар в обличчя.
У цей час до місця події підійшов відвідувач парку, який відпочивав неподалік з вагітною дружиною, дитиною та матір’ю. На його зауваження та прохання залишити побитого чоловіка у спокої, трійця не реагувала. З метою припинення незаконних дій та захисту себе та оточуючих, чоловік став погрожувати хуліганам травматичною зброєю, яку мав при собі на законних підставах, а потім вистрілив ініціатору бійки у ногу.
Розлючені зловмисники почали переслідувати його та, наздогнавши на дитячому майданчику, разом з іще двома друзями, завдали кількох ударів чоловіку на очах у його рідних та присутніх на майданчику дітей.
Суд, дослідивши надані прокурором Красноармійської місцевої прокуратури докази, визнав 42-річного чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 (спричинення тяжкого тілесного пошкодження), ч.3 ст. 296 (хуліганські дії, скоєні групою осіб та пов’язані з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії) КК України, та засудив до 6 років 6 місяців позбавлення волі, а його поплічника – до 5 років. До третього фігуранта, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд застосував ЗУ «Про амністію». Ще одного з хуліганів оголошено у розшук.
Прес-служба прокуратури Донецької області