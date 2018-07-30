ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ПОКРОВСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІДДІЛУ ПРОБАЦІЇ

30 липня 2018 року в Покровському міському центру зайнятості Донецької області відбувся День відкритих дверей для представників Покровського відділу пробації та їх підопічних.
«Головна мета служби зайнятості — щоб кожен українець мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни», — розпочала провідний фахівець відділу активної підтримки безробітних Насєкіна К.О.
Під час заходу Крістіна Насєкіна розповіла гостям про ситуацію на ринку праці, особливості працевлаштування в сучасних умовах, потребу в працівниках за професіями, які користуються попитом на ринку праці, можливість їх отримання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, про можливість участі в оплачуваних громадських і тимчасових роботах.
Також, присутні були ознаймлені з роботою он-лайн центру, де розташовані компютери з доступом до мережі інтернет, за допомогою яких клієнти служби зайнятості можуть самостійно у вільний час складати резюме, шукати вакантні робочі місця та контакти з роботодавцем.