ГОРОСКОП НА 30 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Увагу Овнів день перенаправить на взаємини або навколишнє середовище. Можливі нові або повторні ініціативи з боку партнерів. Зірки підказують, що будь-які пропозиції вимагають обговорення, не радять поспішати з відповіддю і прийняттям спільних рішень.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям день додасть клопотів, серед яких можуть бути і приємні, і стомливі, енерговитратні. Може виникнути потреба у відвідуванні лікаря або косметолога, послуги престижного сервісу. Напруга зросте, якщо належить виконати важливі почесні обов’язки. Можливо, будуть потрібні помічники.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Ситуації дня розгорнуться в сприятливому для Близнюків ключі, але можливі й інші сюрпризи. Зміна пріоритетів і лінії поведінки може створити труднощі, з якими ви раніше не стикалися. Розраховуючи на успіх, варто врахувати, що він не буде легким. Можливо, належить вишукати додаткові ресурси, заново врегулювати матеріальні інтереси або морально-етичні нюанси.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам сьогодні важко залишатися байдужими до обстановки в сім’ї, на батьківщині, на займаній території, в групі однодумців. Може назріти чергова зміна в побуті, споріднених або партнерських відносинах, шлюбному союзі. Схильність приймати все близько до серця підвищить ймовірність заворушень, що може спонукати вас взяти особисту участь у подіях або очолити їх. З
Лев (24.07 — 23.08)
Левам день обіцяє нову порцію цікавих вражень і хороших можливостей. У зв’язку з зміною ситуації або статусу, виконати задумане може бути непросто. Безумовна перевага опиниться під питанням, якщо ви в чомусь обмежені, чогось боїтеся. Краще заздалегідь врахувати ймовірність додаткових труднощів і сюрпризів, особливо, якщо мова йде про поїздку, навчання, знайомство, співробітництво.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам зірки радять переконатися в достатній кількості ресурсів для реалізації бажань. Сьогодні можливі грошові надходження або позитивний рух на рахунках, але і складність завдання може несподівано зрости. Не виключено, що проект виявиться більш масштабним.
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам день обіцяє прилив натхнення і зростання амбіцій. Якщо ви честолюбні і прагнете до лідерства, з’явиться привід і можливість втрутитися в хід подій, відкрито заявити свої права. Зірки не радять розраховувати на легкий шлях: для перемоги над обставинами і отримання бажаного доведеться мобілізувати всі наявні сили.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам варто поважати думку партнера, враховувати хід подій на близькому по духу співтоваристві або в цікавій географічній точці. День мотивує на боротьбу за права, ідеї, погляди, ідеали. Можлива залежність від групи чи середовища, брак бажаних індивідуальних повноважень.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільці аж до ночі залишаться оптимістами, що буде зовсім не зайвим. День небезпечний сюрпризом, у якого є позитивна і негативна сторона. У події будуть залучені інші учасники, або ви самі опинитеся втягнуті у «велику гру».
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогів чекає захоплюючий і відповідальний момент. Не виключено, що від нього буде залежати майбутня кар’єра, статус, рівень влади. Вже завойований вами авторитет може наразитися на небезпеку. Незважаючи на ймовірність прискорення і загострення подій, зірки рекомендують вам контролювати емоції і не робити необоротних агресивних заходів, поки не випробувані всі доступні дипломатичні методи.
Водолій (21.01 — 19.02)
Тенденції цього дня для Водоліїв потенційно сприятливі, несуть оптимістичний заряд і обіцяють удачу. У той же час, навіть у гладкому перебігу подій можуть виникнути непередбачені труднощі. Умовою успіху може стати моральне або інше випробування, ініціація. Можливо, обставини запропонують вам підтвердити ділом те, що ви декларували на словах.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам не варто боятися критичного повороту подій, так як саме він може стати останньою відсутньою ланкою в ланцюзі довгих випробувань. Можливо, ви побачите вихід там, де досі бачили безвихідь і впадали у відчай. У разі нових починань, у вас з’явиться можливість зрозуміти, чи готові ви до повноцінного виконання своїх бажань і чим здатні заради нього пожертвувати.