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ВІТАННЯ ОЛЕКСАНДРА КУЦЯ З ДНЕМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗСУ

30.07.2018 Новини Комментариев нет
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Від імені Донецької облдержадміністрації та від себе особисто щиро вітаю командування та весь особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з професійним святом!

Сили спеціальних операцій – наймолодший підрозділ Збройних Сил, який за короткий час відразу став гордістю Збройних Сил, а служба в ньому – великою честю. Девіз підрозділу – вислів Великого Князя Київського Святослава Хороброго “Йду на ви!” яскраво підкреслює, що Сили спеціальних операцій поповнюються бійцями, які готові дивитися в очі ворогу та цілеспрямовано досягати своєї мети.

Кращі риси козаків – мужність, сміливість, відвага, рішучість – завжди знаходили своє продовження у звитязі бійців спеціального значення, які у такі непрості для країни часі гідно виконують свій військовий обов’язок, захищаючи рідну землю від ворога.

В цей день, в першу чергу, хочеться подякувати вам! Разом з іншими підрозділами Збройних Сил Ви робите найважливішу справу – захищаєте Батьківщину від ворога. Донеччина дякує Вам за мужність, героїчне виконання обов’язків, військову звитягу і хоробрість.

Від чистого серця бажаю козацького здоров’я, витримки, невичерпної енергії та сили духу. Миру та злагоди вам та вашим родинам.

Разом – переможемо! Слава кожному з вас! Слава Україні!

Голова облдержадміністрації,

керівник обласної військово-цивільної

адміністрації  О. І. Куць

 

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