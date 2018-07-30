ВІТАННЯ ОЛЕКСАНДРА КУЦЯ З ДНЕМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗСУ

Від імені Донецької облдержадміністрації та від себе особисто щиро вітаю командування та весь особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з професійним святом!
Сили спеціальних операцій – наймолодший підрозділ Збройних Сил, який за короткий час відразу став гордістю Збройних Сил, а служба в ньому – великою честю. Девіз підрозділу – вислів Великого Князя Київського Святослава Хороброго “Йду на ви!” яскраво підкреслює, що Сили спеціальних операцій поповнюються бійцями, які готові дивитися в очі ворогу та цілеспрямовано досягати своєї мети.
Кращі риси козаків – мужність, сміливість, відвага, рішучість – завжди знаходили своє продовження у звитязі бійців спеціального значення, які у такі непрості для країни часі гідно виконують свій військовий обов’язок, захищаючи рідну землю від ворога.
В цей день, в першу чергу, хочеться подякувати вам! Разом з іншими підрозділами Збройних Сил Ви робите найважливішу справу – захищаєте Батьківщину від ворога. Донеччина дякує Вам за мужність, героїчне виконання обов’язків, військову звитягу і хоробрість.
Від чистого серця бажаю козацького здоров’я, витримки, невичерпної енергії та сили духу. Миру та злагоди вам та вашим родинам.
Разом – переможемо! Слава кожному з вас! Слава Україні!
Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації О. І. Куць