ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2018: НА КОГО ЕЩЕ МОЖНО ПОСТУПИТЬ

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, по каким направлениям продолжается вступительная кампания 2018 года.
Как говорится в сообщении МОН, пока открыта регистрация электронных кабинетов для поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) на заочную форму обучения на контракт.
Речь идет о тех, кто поступает на первый курс после школы, то есть на базе полного общего среднего образования. Регистрация будет открыта до 18.00 31 августа.
Через зарегистрированные кабинеты поступающие смогут подавать заявления в вузы в те сроки, которые определены их Правилами приема, но не позднее 31 ноября 2018.
Если же абитуриент не успеет зарегистрировать электронный кабинет до 31 августа, то после этого он сможет подать заявление и документы в университет в бумажной форме.
Также еще проходит прием заявлений на младшего специалиста на базе 11 классов. Для таких поступающих возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа. Поступающие на младшего специалиста не только по сертификатам ВНО, а на основе творческих конкурсов, должны подать электронные заявления до 1 августа.
В тех заведениях, которые предусмотрели соответствующую возможность, продолжается поступление на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) на основе младшего специалиста на заочную форму обучения.
По своему графику также продолжается прием в магистратуру (кроме специальностей, на которые надо было сдавать тестирование по технологии ВНО), аспирантуру и докторантуру.
Зачисление в учреждения профессионального образования в целом продлится до 1 сентября, однако учреждения ПТО самостоятельно определяют конкретные сроки приема абитуриентов. Учитывая комплектацию групп, учреждения продолжают или завершают набор учеников, однако прием документов должен закончиться до начала занятий — до 1 сентября.