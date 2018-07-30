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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ЛИПНЯ

30.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви
  • 1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя
  • 1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)
  • 1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)
  • 1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах
  • 1920 — прийнята ухвала «Про ліквідацію мощів у Всеросійському масштабі»
  • 1920 — Створено Українську військову організацію під проводом Є. Коновальця.
  • 1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust»
  • 1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною
  • 1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара»
  • 2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута

 

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