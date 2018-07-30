ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ЛИПНЯ 30.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви 1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя 1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто) 1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу) 1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах 1920 — прийнята ухвала «Про ліквідацію мощів у Всеросійському масштабі» 1920 — Створено Українську військову організацію під проводом Є. Коновальця. 1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust» 1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною 1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара» 2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ