29 липня (дата для 2018 роки) в Україні відзначають День працівників торгівлі.
Щорічно в останню неділю липня працівники торгівлі України відзначають своє професійне свято.
День працівників торгівлі встановлено Указом Президента № 427/95 від 5 червня 1995 року. День працівників торгівлі відзначається на Україні в останню неділю липня, починаючи з 1996 року. Раніше працівники торгівлі відзначали своє професійне свято разом з працівниками сфери побутового обслуговування і працівниками ЖКГ. Свято так і називалося — День працівників торгівлі, побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства. Сьогодні привітання приймають усі, чиї спеціальності безпосередньо пов’язані зі сферою торгівлі і ресторанного господарства.