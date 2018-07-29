ГОРОСКОП НА 29 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам варто налаштуватися на миролюбний лад, при цьому віддавши ініціативу щодо налагодження взаєморозуміння іншим. Якщо трохи почекати, опонент стане дружелюбнішим, ображений партнер змінить тон на більш привітний. Складні відносини відрегулює закон. Ваша ексцентричність буде вдало збалансована за рахунок чужої дипломатії.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям день допоможе розібратися в нюансах, систематизувавши їх у належному порядку. Прояснивши ситуацію, вдасться значно знизити гостроту ризиків, зняти зайві страхи. У виборі товарів і послуг акцент треба зробити на якості і естетиці. Може знадобитися підказка від друзів, в тому числі, від колег, з якими ви підтримуєте дружні стосунки.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Для Близнюків ця доба вдала і повчальна. Даруючи несподівані шанси, зірки в м’якій формі нагадають про існування об’єктивних меж, за якими ваші повноваження закінчуються. День повністю виправдає очікування, якщо ви мислите реалістично. Буде чудово, якщо ви вмієте радіти своїм успіхам, але і успіху спільного проекту, готові розділити радість з іншими.
Рак (22.06 — 23.07)
Для Раків день може бути пов’язаний з хвилюванням, черговою спробою оновлення цілей, відносин, звичних умов. Щось вкаже на межі можливого і задасть грань, за яку краще не виходити в революційному експерименті. Об’єктивним обмеженням може стати сімейний або громадянський обов’язок, поточний графік, стан здоров’я. Вдома бажано дотримуватися традицій, в гостях не забувати про основи етикету.
Лев (24.07 — 23.08)
Сьогодні досвід допоможе Левам не допускати промахів і перегинів, а також підкаже, коли можна відступити від шаблону. Буде нескладно дотримуватися зовнішні правила, зберігаючи вірність своїм принципам. Підтримати особисті стосунки допоможе перевірений сценарій, в якому є місце і романтиці, і здоровому глузду. Якщо стосовно деяких людей і подій ваші сподівання не виправдалися, життя розставить все на свої місця.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам сьогодні краще не змінювати курс і дотримуватися вчорашньої політики. Якщо вона була обрана вдало, послідовність приведе вас до великого успіху, який позитивно позначиться на кар’єрі, стосунках і матеріальному добробуті. Не виключено, що вам вдасться подолати давні сумніви та поставити крапку у складному сюжеті. Не завадить заново звести фінансовий баланс, особливо, якщо мали місце значні витрати, або життя порадувало вас несподіваним подарунком.
Терези (24.09 — 23.10)
Для Терезів цей день пов’язаний з відновленням балансу. Емоційні, побутові та інші перегини зміняться рівновагою, настільки, наскільки це можливо . Буде відновлена справедливість, вляжуться пристрасті, в непростих відносинах з довгою передісторією, вдасться в черговий раз знайти точки дотику з потрібними людьми. Багато чого залежить від вашої знань, звичок та справжніх мотивів.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам варто відкласти індивідуальну ініціативу до завтра. Якщо у вас великі плани, сьогодні краще займатися їх підготовкою, в тому числі, підтримкою потрібних зв’язків і загальною оцінкою обстановки. Для важливої справи може не вистачити енергії, або не бути необхідного настрою. Можливо, вас обмежать обставини.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні життя ставить межі натхненню Стрільців, але не позбавляє їх шансу на несподівану удачу в останній момент. Будь-який бар’єр можна розглядати як позитивний фактор: завдяки йому, ви зможете вчасно піти від невиправданих ризиків, зумієте зберегти ресурси, час або фізичні сили. Деякі Стрільці віддадуть перевагу зупинитися самі, без будь-якого спонукання ззовні: зіграють роль помірність, далекоглядність, здоровий глузд.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам день може принести хвилювання. Можлива ще одна спроба досягти мети, повернути події на свою користь. Досвідчені Козероги пожнуть плоди своєї мудрості і далекоглядності, зможуть уникнути зайвих хвилювань, залишитися в стороні від надто витратних або небезпечних експериментів. Якщо ви нерішучі, ймовірно пошкодуєте про втрачений шанс.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії можуть спокійно покластися на свої розрахунки і бачення майбутнього. Події будуть розвиватися в точній відповідності з прогнозами або здогадками. Побоювання виявляться марними. Головним подарунком дня стане можливість отримати заслужену нагороду або здійснити давно задумане. Очікується передбачуваний успіх в особистому житті і в інших значущих сферах.
Риби (20.02 — 20.03)
День допоможе Рибам зрозуміти, наскільки великий їх «запас міцності». Ситуація може прийняти характер випробування, іспиту. Не варто у всьому покладатися на випадок. Майстерна, ретельно вивірена стратегія дасть відмінний результат і буде свідчити про те, що ви досягли успіху в осягненні життєвої мудрості.