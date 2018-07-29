ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 ЛИПНЯ 29.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 238 — преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна. Обидва правителі були волоком протягнуті вулицями Риму, та після тортур і знущань страчені. Того ж дня 13-річний Гордіан III оголошений імператором Римської імперії. 615 — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадкував трон правителя Баакульского царства майя. 626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни. 1014 — битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн — візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдав нищівної поразки болгарському війську. Імператор наказав осліпити 15 тисяч болгарських полонених. Кожному 101-му викололи лише одне око — їм довелось виступати в ролі поводирів решти сліпих. Побачивши це, болгарський цар Самуїл помер від горя. 1018 — граф Західної Фрісландії Дірк III завдав поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена. 1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого. 1148 — завершена невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу. 1108 — Людовик VI став королем Франції. 1423 — Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки по середах і дві великі ярмарки на рік. 1474 — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакувала архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс. Облога тривала до 27 червня 1475. 1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі. 1693 — в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського. 1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років. 1793 — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто). 1836 — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки. 1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія. 1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку. 1865 — велика пожежа в Бучачі 1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт. 1880 — відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського. 1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни. 1900 — італійським анархистом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I. 1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху. 1913 — утворено незалежну Албанію. 1914 — введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк—Сан Франциско. 1918 — більшовики закрили газету Максима Горького «Нове життя». 1919 — Денікінські війська взяли Полтаву. 1921 — Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького люфтваффе. 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри. 1987 — Президентом Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни. 1990 — місту Калінін повернуто історичну назву Твер. 1993 — після семи років ув’язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собіборуродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем’янюку. 1994 — Парламент України призупинив приватизацію в республіці. 1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів. 2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида. 2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором. Щонайменше 80 (за іншими даними 140) людей загинуло. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ