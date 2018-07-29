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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 ЛИПНЯ

29.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 238 — преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна. Обидва правителі були волоком протягнуті вулицями Риму, та після тортур і знущань страчені. Того ж дня 13-річний Гордіан III оголошений імператором Римської імперії.
  • 615 — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадкував трон правителя Баакульского царства майя.
  • 626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни.
  • 1014 — битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн — візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдав нищівної поразки болгарському війську. Імператор наказав осліпити 15 тисяч болгарських полонених. Кожному 101-му викололи лише одне око — їм довелось виступати в ролі поводирів решти сліпих. Побачивши це, болгарський цар Самуїл помер від горя.
  • 1018 — граф Західної Фрісландії Дірк III завдав поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена.
  • 1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.
  • 1148 — завершена невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу.
  • 1108 — Людовик VI став королем Франції.
  • 1423 — Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки по середах і дві великі ярмарки на рік.
  • 1474 — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакувала архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс. Облога тривала до 27 червня 1475.
  • 1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.
  • 1693 — в битві поблизу Нервіндена часів дев’ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського.
  • 1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.
  • 1793 — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто).
  • 1836 — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки.
  • 1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.
  • 1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.
  • 1865 — велика пожежа в Бучачі
  • 1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.
  • 1880 — відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.
  • 1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.
  • 1900 — італійським анархистом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I.
  • 1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.
  • 1913 — утворено незалежну Албанію.
  • 1914 — введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк—Сан Франциско.
  • 1918 — більшовики закрили газету Максима Горького «Нове життя».
  • 1919 — Денікінські війська взяли Полтаву.
  • 1921 — Адольф Гітлер став лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.
  • 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького люфтваффе.
  • 1948 — у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри.
  • 1987 — Президентом Франції Франсуа Міттераном та прем’єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з’єднати дві країни.
  • 1990 — місту Калінін повернуто історичну назву Твер.
  • 1993 — після семи років ув’язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собіборуродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем’янюку.
  • 1994 — Парламент України призупинив приватизацію в республіці.
  • 1998 — у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.
  • 2005 — астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида.
  • 2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором. Щонайменше 80 (за іншими даними 140) людей загинуло.

 

 

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