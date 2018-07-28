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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 ЛИПНЯ

28.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право.
  • 1588 — біля британського узбережжя з’явилися кораблі Непереможної Армади — іспанського флоту, що складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдат, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія.
  • 1648 — Закінчився довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним.
  • 1656 — Почалася Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам.
  • 1697 — Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.
  • 1765 — в Петербурзі видається Указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині.
  • 1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.
  • 1834 — відкриття Київського університету.
  • 1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
  • 1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).
  • 1896 — у Флориді засновано місто Маямі.
  • 1900 — у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер.
  • 1914 — початок Першої світової війни.
  • 1914 — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні був створений військовий прес-штаб. На підставі інтеграції військових кореспондентів у військові структури та постійного постачання преси інформаційними повідомленнями, що формують громадську думку, був створений безпосередньо контрольований орган для політики.
  • 1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.
  • 1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.
  • 1991 — створено Союз офіцерів України.
  • 1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.
  • 1994 — прийняття конституції Молдови
  • 2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.
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