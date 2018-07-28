ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 ЛИПНЯ 28.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право. 1588 — біля британського узбережжя з’явилися кораблі Непереможної Армади — іспанського флоту, що складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдат, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія. 1648 — Закінчився довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним. 1656 — Почалася Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам. 1697 — Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці. 1765 — в Петербурзі видається Указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині. 1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії. 1834 — відкриття Київського університету. 1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації. 1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США). 1896 — у Флориді засновано місто Маямі. 1900 — у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер. 1914 — початок Першої світової війни. 1914 — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні був створений військовий прес-штаб. На підставі інтеграції військових кореспондентів у військові структури та постійного постачання преси інформаційними повідомленнями, що формують громадську думку, був створений безпосередньо контрольований орган для політики. 1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію. 1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії. 1991 — створено Союз офіцерів України. 1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні. 1994 — прийняття конституції Молдови 2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ