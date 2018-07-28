ГОРОСКОП НА 28 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам бажано дотримуватися дипломатичною позиції, командного духу, підтримати партнерські інтереси. Не варто прагнути на передній план, якщо в даний момент ваше місце «в тилу». Важливі законність і порядність. Краще не піддаватися спокусі інтригувати, вести свою гру, «служити двом панам», не варто діяти без відома друзів і колег.
Телець (21.04 — 21.05)
Для Тельців сьогодні відіграє велику роль ентузіазм, інтерес до продовження вчорашніх сюжетів. Можлива залученість в актуальні суспільні події або процеси, що відбуваються у вашому робочому колективі, близькому колі. Нові або розширені обов’язки будуть сприяти кар’єрному росту, за умови, що вони не створюють занадто велике навантаження на здоров’я.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюків чекає перемога, виграш або просто вдача. Це день для творчих занять, цікавого відпочинку, пригод. Можливі успіхи в ролі тренера, педагога. У багатьох питаннях, чи в одному, але найбільш важливій справі можна розраховувати на серйозну підтримку партнера, організації або старшого друга.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам день обіцяє надлишок вражень. Значуща кульмінаційна подія може відбутися в сім’ї або колективі, на вашій особистій території або просторі, яким ви поділитися з іншими. Можливі важливі зміни на далекій батьківщині, в житті батьків або авторитетних для вас людей.
Лев (24.07 — 23.08)
Левам варто задіяти на повну потужність можливості, дані колом спілкування, впливовими знайомствами. Якщо товариськість вам не властива, варто активніше використовувати інформаційні джерела. Заходи, спрямовані на конкретні цілі, будуть ефективніші в першій половині дня.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам важливо правильно розпорядитися наявними ресурсами. Вдача зараз може прийти до вас авансом, можливо, вам доведеться заплатити за неї послугою або вдячністю. Варто утриматися від спокуси пустити гроші на вітер, якщо є можливість зміцнити матеріальну базу, облаштувати житло або територію.
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам зірки радять не зупинятися на досягнутому, так як сьогодні можна багато чого домогтися, помітно просунутися вперед. Максимальний підйом і успішність очікуються в першій половині дня.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіони успішно завершать справи, що вимагають партнерської підтримки, юридичного супроводу. Можна залагодити делікатне питання, минаючи інстанції і заведені порядки, задіюючи зв’язки.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям не варто втрачати самовладання та віру у краще. Сьогодні є що протиставити сумнівам, роздратування, втомі. Друзі або невідомі сили допоможуть вам впоратися з проблемою, або перечекати важкий період. Можливо, ви отримаєте не рибу, а вудку – іншими словами, підказку щодо того, як саме слід діяти у вашому положенні.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам зірки радять двічі подумати, чи варто вплутуватися в ту чи іншу авантюру. Якщо проблема вичерпана краще піти в тінь, вжити заходів щодо закріплення успіху або стабілізації становища. В разі невдачі, варто визнати поразку, приборкати амбіції і дочекатися наступного сприятливого витка подій.
Водолій (21.01 — 19.02)
Позитивні тенденції цього дня для Водоліїв є провісниками кращого майбутнього. Варто взяти на замітку цікаві можливості: не виключено, що вже через декілька днів ви будете повністю включені в нову перспективну справу, стрімко направитеся в бік успіху та здійснення бажань.
Риби (20.02 — 20.03)
У непростій ситуації у Риб є вибір між смутком і оптимізмом. Варто пам’ятати, що «ніч темніше перед світанком», та вірити в існування виходу з кризи. Позитивний погляд на речі переможе, якщо не втрачати зв’язків з людьми, контакту з зовнішнім світом, готовності оновлюватися і рости.