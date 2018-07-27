ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ЛИПНЯ 27.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм. 1054 — Сівард окупує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І. 1147 — Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви. 1214 — битва під Бувіном 1532 — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс «Кароліну». 1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії. 1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію. 1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди. 1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки. 1675 — османи штурмом взяли Збараж. 1694 — актом парламенту заснований Банк Англії. 1830 — у Франції почалася Липнева революція 1834 (15 липня за Юліанським календарем) — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти. 1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ. 1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер. 1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну. 1952 — відбулося офіційне відкриття Волго-Донського каналу. 1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з уотерґейтським скандалом. 1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України. 2002 — «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу. 2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України. 2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2. 2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ