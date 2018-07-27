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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ЛИПНЯ

27.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.
  • 1054 — Сівард окупує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І.
  • 1147 — Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.
  • 1214 — битва під Бувіном
  • 1532 — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс «Кароліну».
  • 1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.
  • 1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.
  • 1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.
  • 1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.
  • 1675 — османи штурмом взяли Збараж.
  • 1694 — актом парламенту заснований Банк Англії.
  • 1830 — у Франції почалася Липнева революція
  • 1834 (15 липня за Юліанським календарем) — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.
  • 1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.
  • 1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.
  • 1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
  • 1952 — відбулося офіційне відкриття Волго-Донського каналу.
  • 1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з уотерґейтським скандалом.
  • 1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України.
  • 2002 — «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.
  • 2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.
  • 2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.
  • 2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
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