ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ, ЩИРО ВІТАЮ ВАС З ДНЕМ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

Вітаю всіх жителів та гостей міста Києва, а також весь Український Народ, незалежно від релігії, конфесії чи переконань, із Днем хрещення Київської Русі-України.
28 липня, у день величного християнського свята Рівноапостольного Князя Володимира, ми відзначаємо День хрещення Київської Русі-України. Свято, яке духовно об’єднало українців, живить нашу віру у мир та добро на землі.
Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної. Утвердження в нашому народі християнства стало справжнім стержнем, довкола якого сформувалася наша духовність, виховалися десятки поколінь, які гідно несли традиції народу, серед яких повага до ближнього та любов до Бога.
Сьогодні це свято об’єднує нас навколо справжньої духовної радості та національної ідеї. Воно є важливим етапом очищення суспільства й поваги до вічних цінностей нашої історії.
В цей святковий день, я хочу привітати кожного зі святом, побажати любові у серці, у душі та у взаєминах із близькими і коханими. Нехай здійсняться всі Ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог, здоров’я та наснаги, стабільності та віри у своє майбутнє та нашої країни!
Нехай мир, взаємна повага та довіра панують серед нас, життя наповнюється душевним теплом, радістю і впевненістю у щасливому майбутньому.
Нехай злагода і добробут будуть у кожному домі, адже вічне прагнення народу до миру, свободи, кращого життя — непереможне.
Нехай Господь Бог береже Вас і Ваші родини!
З повагою, Юрій Кармазін.