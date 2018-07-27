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У ПОКРОВСЬКУ СТАРТУЄ КОНКУРС «КРАЩИЙ СУВЕНІР — 2018»

27.07.2018 Сюжети Комментариев нет
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1 серпня у Покровську розпочнеться конкурс «КРАЩИЙ СУВЕНІР ПОКРОВСЬКА — 2018» , який триватиме до 20 серпня, а вже 26 під час святкування Дня міста та Дня шахтаря відбудеться урочисте нагородження переможців. Прийняти участь зможуть усі бажаючі.

 

 

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