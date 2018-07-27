У ПОКРОВСЬКУ СТАРТУЄ КОНКУРС «КРАЩИЙ СУВЕНІР — 2018» 27.07.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1 серпня у Покровську розпочнеться конкурс «КРАЩИЙ СУВЕНІР ПОКРОВСЬКА — 2018» , який триватиме до 20 серпня, а вже 26 під час святкування Дня міста та Дня шахтаря відбудеться урочисте нагородження переможців. Прийняти участь зможуть усі бажаючі. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ