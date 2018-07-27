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УКРАЇНА ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ СКНИЛІВСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

27.07.2018 Сюжети Комментариев нет
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Україна 27 липня вшановує пам’ять жертв найбільшої катастрофи під час авіашоу — Скнилівської трагедії.

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